Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Kartal ilçesinde 8 katlı binanın çöktüğü alanda incelemelerde bulundu. CHP’li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüsnü Yeşilyurt’un ailesi tarafından yapılan binanın çökmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan “Kartal ilçemizde meydana gelen, buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili olarak atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var” ifadelerini kullandı.

PARA KAZANMAYA YÖNELİK...

Erdoğan, şunları kaydetti: Bütün bunlar maalesef deniz kumuyla, hurda inşaat demirlerinin kullanılmasıyla atılan adımlar... İnşaat ruhsatları yok, iskân yok. Üç kata müsaade edildiği hâlde 8-10 kat inşa edilmiş. Yani ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik.

Bütün bu olaylardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: İktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze milletçe de sahip çıkmamız lazım. Burada medyaya da çok büyük görevler düşüyor.

BİZZAT TAKİP EDECEĞİM

Binanın çökmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya değinen Erdoğan, bundan sonraki süreçte bizzat kendisinin bu işi takip edeceğini söyledi ve ekledi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bölgedeki binaları tek tek incelemiş vaziyette. İncelemeye devam ediyor. Açık ve net söylüyorum; ‘Buralarda oturulması uygun değildir’ kanaati oluştuğu takdirde ‘Acaba müsaade eder misiniz filan’ demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz. Ondan sonra da ne biz ağlayalım ne halkım ağlasın, kimse ağlamasın.

ADAŞA TRABZON FORMASI VE TOPU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal’da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra, yaralıların olduğu Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Burada yaralılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi aldı. Göçükten 20 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ve göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar’ı da yoğun bakımda ziyaret eden Erdoğan, daha önce telefonda söz verdiği şekilde Tayyip Alemdar’a Trabzonspor forması ve top hediye etti.

ALEMDAR AİLESİNE ÜST DÜZEY UĞURLAMA

Kartal’daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi için Pendik sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle vakti düzenlenen cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, hayatını kaybeden Gökay Alemdar (22), Mustafa Alemdar (48), Saime Alemdar (89), Ecrin Naz Alemdar (11), Erdoğan Alemdar (52), Eslem Alemdar (19), Safiye Alemdar (70), Safiye Alemdar (45), Ayşe Alemdar’ın (46) yakınlarına taziyelerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, belediye başkanları ile enkazdan çıkan aile üyelerinden Halil İbrahim Alemdar da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun törene katılmadığı dikkati çekti. Cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şehadete ulaşan meyyit ve meyyitelere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, bir tabuta omuz verdi. 9 cenaze, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.

İNŞAATTA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Soylu, kriz merkezinde yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği andan itibaren zamana karşı yarışıldığını anlattı. Bakan Soylu, "Bugün itibariyle enkazın altında olduğunu tahmin ettiğimiz 34 kişinin dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli, kimliği tarafımızca bilinen ama henüz teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız ülkemizde yaşayan bir misafir. O açıdan 14 kişiyi yaralı olarak arkadaşlarımız çıkardılar. 21 kişiyi maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı" dedi. Yaralıların durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Şu an takip ettiğimiz 13 hastamız var. Bu hastaların 7’si yoğun bakımda” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, binanın betonunda deniz kumu ve deniz kabukları tespit edildiğini söyledi. Bu arada, binanın yanındaki apartmanda da çökme riski oluştu. Bina, ölçüm cihazlarıyla takip altında.