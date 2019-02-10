Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Atatürk Kent Meydanı’nda halka hitap etti. Millet ittifakı’na sert eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: Yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Her seçimde armut piş ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP’ye PKK’nın güdümündeki partiye onlarla güya milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor. CHP terör örgütü ile terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Onun yanında İyi Parti. Öbür tarafta bir de Saadet Partisi. HDP... Bunlar dörtlü çete. Beraber yürüyorlar. Biz kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Bunlar sanıyor ki meydan kendilerine kalacak. Geçen sene soğan-patatese ümit bağlamışlardı. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunlarla oy toplayacaklarını zannediyorlar.

İNDİRİMLER KONUŞULMUYOR

Cerablus’ta, El-Bab’da, İdlib’de mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum: Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz? Bunlar anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart’ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz. Doğalgaz, elektrikte indirimler yapıyoruz ama bunları görmüyorlar. Modern bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin çözümüne katkı vermek yerine kriz duasına çıkıyorlar. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Ama bunların öyle bir derdi yok.

PARTİ KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİSİ

CHP’nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasp edilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avanesinin partisidir. Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkânına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye’yi hortlatacaklar.

MHP'NİN 50. YAŞINI KUTLADI

“MHP’nin kuruluşunun 50. yıl dönümünden dolayı MHP’li kardeşlerimi kutlamak istiyorum” diyen Erdoğan “MHP, Türkiye’nin bekasına sahip çıkmış bir partidir. MHP, başta Sayın Bahçeli olmak üzere milletine ve devletine canları pahasına sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesinde, TBMM’de ve 16 Nisan halk oylamasında MHP ile birlikte mücadele ettik. 31 Mart seçimlerinde pek çok ilde yine Cumhur İttifakı olarak milletin karşısındayız. Bunun için her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz samimiyetle çalışacaklarına inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, Twitter’dan paylaştığı mesajında da, "Millî kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum. MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, AK Parti ve şahsım adına, başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz tüm MHP'li kardeşlerime en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

FABRİKANIN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi Ufuk’un (A-591) denize iniş törenine katıldı. Etkinlikte konuşan Erdoğan, Ufuk korvetinin Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıdığını söyledi. Geminin 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabileceğine de dikkati çeken Erdoğan, millî güvenliğe yönelik tehditlerin anında tespit edebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı sözleri şöyle sürdürdü: Ufuk korveti, Türkiye’nin denizlerdeki gören gözü olacaktır. Şayet bugün PKK terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa, bunun sebebi terörle mücadelemizin kendi imkânlarımızla yürütülmesidir.

CHP Genel Başkanı, ısrarla Tank Palet Fabrikamızın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Fabrikamızın satılması, yani mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Fabrika arazındaki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alanı yapan firma; yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklığı olan bir firmadır. Ve şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapmak suretiyle fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve süreler dâhilinde ki bu 25 senedir; ülkemizin öncü kuruluşlarından birilerine devretmesidir. Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır.