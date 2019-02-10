Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ANKARA

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana sular bir türlü durulmuyor. Kriz üstüne kriz yaşayan CHP, her seçim ve kurultay sürecinde koltuk kavgası ve liste savaşlarına sahne oluyor.

Deniz Baykal’ın kaset komplosu ile istifa etmesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında genel başkan seçilmesi ile birlikte, CHP’de kurultaylar ve seçimler hep krizli geçti. Aday listelerine ilişkin tartışmalar, kurultaylardaki PM listesi kavgaları, son olarak da 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için çıkarılan adaylar konusunda CHP’de kriz üstüne kriz yaşanıyor. Kulislerde, son dönemde yaşanan parti içi sert tartışmaların yerel seçimlerden sonra CHP’yi olağanüstü kongreye taşıyacağı ve bu kez Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu koruyamayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Özellikle 24 Haziran seçimleri ile birlikte CHP’deki milletvekili aday listesi, Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay talebi ve buna ilişkin imza toplama girişimi partideki ayrışma ve tartışmaları iyice su yüzüne çıkardı.

CHP’nin son Parti Meclis’i toplantısını ‘bypass’ ederek tüm yetkiyi eline alan Kılıçdaroğlu’un aday gösterdiği isimler partide büyük rahatsızlık oluşturdu. Ayrıca, CHP ile HDP arasındaki örtülü seçim iş birliği de parti teşkilatlarının büyük tepkisini çekti. Özellikle hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Ali Kılıç’ın Maltepe’de, HDP’ye yakınlığı ile bilinen Şerdil Odabaşı’nın Kadıköy’de ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ı Beyoğlu’nda aday gösterilmesiyle önce parti teşkilatları ardından üst düzey yöneticiler kazan kaldırdı.

Dün Yalova’da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler’in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce sessizliğini bozdu. “CHP Genel Merkezi’nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı’nı aştı” diyen İnce, “Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Belediye meclis üyeliklerini MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

GERGİN BEKLEYİŞ

Tartışmalar 31 Mart yerel seçimleri konusundaki aday belirleme sürecinde tamamen krize dönüşmüş durumda. Açıklanan adaylara tepki olarak Türkiye genelinde teşkilatlarda peş peşe istifalar yaşanırken, bu istifaların önümüzdeki günlerde de süreceği iddia ediliyor.

Özellikle Fatih Mehmet Bucak’ın Urfa Sivarek’ten aday gösterilmesine karşı çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuyu MYK’nın gündeme getirmesi bekleniyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını, Karaman’daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden öğrendiğini ve şoke olduğunu belirtti. İki ay önce yaptığı eleştirisinin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak’ın adaylığı konusunu, pazartesi günü MYK’da gündeme getireceğini ifade etti.

HALKIN SESİNE KULAK VERMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den de imalı bir çıkış geldi. Tekin, “Siyasette, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken en önemli unsur halkın sesine kulak vermektir. Süreçle ilgili değerlendirmemi Pazartesi günü paylaşacağım” dedi. Tekin’in, belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik genel merkez yönetimini eleştireceği ifade ediliyor.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Gürsel Tekin’in, “Süreçle ilgili pazartesi günü değerlendirme yapacağı” açıklamasına ilişkin de “Kendisi çok değerli bir milletvekilimizdir. Pazartesi günü biz de izleyeceğiz, dinleyeceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN EDENLER ANKARA YOLUNDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Maltepe’de Ali Kılıç’ı aday göstermesi sonrasında gö-revi bırakan Maltepe ilçe teşkilatı üyelerinin başlattığı Ankara’ya yürüyüşü dün de devam etti. CHP’nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Oltu, aday belirleme kriterlerinin toplum vicdanını rahatsız ettiğini düşündükleri için böyle bir yürüyüş başlattıklarını belirterek, “Türkiye genelinde maalesef büyük inşaat firmaları, partilerin aday belirleme süreçlerine ciddi anlamda müdahil olmuş durumdadır. Bizim temel çıkış noktamız şudur, Maltepe yerelinde söylüyoruz bunu: Parti bünyesinde ve MYK’dan geçememiş Maltepe örgütünün ve kamuoyunun desteğini alamamış bir adayla biz genel anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bundan dolayı da tavrımızı ortaya koyduk” dedi. CHP’nin Siverek Belediye Başkanlığına Mehmet Fatih Bucak’ın aday gösterilmesine de değinen Otlu, “Bizim talebimiz bir an önce Siverek ve Maltepe başta olmak üzere MYK’nın gerekli kararı almasıdır” ifadelerini kullandı.