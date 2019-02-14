Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahallî seçimler öncesi sancılı bir süreç geçiren CHP’de istifalar ve tartışlar devam ederken, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor. Son olarak bazı CHP’li eski vekiller, Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak rant uyarısında bulundu.

CHP eski milletvekilleri Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Şahin Mengü ve Enis Tütüncü, CHP Kılıçdaroğlu’na mektup yazdı. Mektupta “Belediye başkan adayları kendilerinin ve birinci derecedeki yakınlarının taşınır ve taşınmaz varlıklarını açıklamalı ve kamuoyuna beyanda bulunmalıdırlar” ifadelerine yer verildi. Mektubun özellikle Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Maltepe’de adı yolsuzluk iddialarıyla öne çıkan Ali Kılıç’ı aday göstermesi sonrasında yazılması dikkat çekti.

2014’TE İSTİFASINI İSTEMİŞLERDİ

CHP’de ‘ulusalcı kanat’ olarak değerlendirilen eski milletvekilleri Anadol, Aydoğan, Baratalı ve Mengü 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Kılıçdaroğlu’nun istifasını istemişti. 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı aday gösterilmesi ve seçimleri kaybetmesine tepki gösteren 50 CHP’li vekil ortak bildiriye imza atmıştı.

CHP ADAYSIZ KALABİLİR

Hafta başında da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adayları hukuksuz bir biçimde belirlediği gerekçesiyle CHP Genel Merkezine noterden ihtarname çekilmişti. İhtarnameyi gönderen Avukat Mustafa Yalçınkaya, kimi ilçelerde aday gösterilen isimlerin Parti Meclisi’ne sunulmadığını belirterek “Normalde CHP PM’de en çok oyu alan kişi aday olarak belirlenir. Ancak Kılıçdaroğlu bunu yerle bir etti. Tek otorite oldu” demişti. Yalçınkaya ayrıca Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hatadan geri dönmemesi hâlinde süreci mahkemeye taşıyacaklarını ve YSK’ya da başvuru yapacaklarını söylemişti. Yalçınkaya “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hatayı beş yaşındaki çocuk yapmaz. YSK’nın incelemesini talep edeceğiz. CHP’nin adayı doğrudan Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen ilçelerde adaysız kalma ihtimali var. Bu çok büyük bir skandal” diyerek CHP’nin yeni bir krizin eşiğinde olduğuna dikkat çekmişti.