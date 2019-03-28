Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Son günlerde yaşananları hep birlikte izliyoruz, Türkiye ekonomisi Ağustos ayından bu yana önemli mesafe kaydetti.

- Türkiye ekonomisi her geçen gün dengelenme adını verdiğimiz yeni ekonomi programında dengelenme sürecinden bahsettik. Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti

- 2019 hedefleri açısından bakıldığında benim şahsi olarak beklentimin de ötesinde olumlu şekilde ilerliyor.

- Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor.

- Türkiye'nin artık eskisi kadar kırılgan olmadığı ile ilgili bir test yaşadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu testte güzel bir sınav vererek tecrübe yaşadığını düşünüyorum.

YABANCIYA TL BORÇ VERİLMEMESİ

Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye haber çıktı. Bankalar Birliği bu konuyla ilgili açıklama yaptı. MB'nin swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu.

Londra uluslararası bir piyasa. Türkiye olarak kullanmaya devam edeceğiz. İş birliklerimiz olacak.

Borsa bugün dengeli bir süreç geçirdi. Dengelenme süreci her iki piyasada olsun normal bir şekilde seyrediyor.

EKONOMİ PROGRAMI

8 Nisan haftasında genel bir çerçeve açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız.

Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek.

Türkiye'nin insan kaynağı altyapısı olarak çok güçlü.

Dünyadaki çarpışmalar yeni fırsatlar getiriyor.