TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
TBMM Genel Kurulundan, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki
13.12.2019 - 20:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM,Ermeni kararı,
668551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/668551.aspx
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