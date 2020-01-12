Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor
12.01.2020 - 15:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,
674642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/674642.aspx
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