Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Es-Serrac görüşmesi sona erdi
12.01.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Libya Başbakanı Es-Serrac,görüşme,
674660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/674660.aspx
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