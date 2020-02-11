Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit askerler Fatih Saylak, Enes Alper, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Davut Özcan ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ceyhun Taş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
11.02.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Etiketler : erdoğan,
680656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/680656.aspx
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