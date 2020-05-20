Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye, Libya ve turizmde işbirliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
20.05.2020 - 14:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
705527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/705527.aspx
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