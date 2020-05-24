Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile telefonda görüştü
24.05.2020 - 23:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Umman Sultanı,görüşme,
706550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/706550.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER