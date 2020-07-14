AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ayasofya açıklamasına tepki
14.07.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi...
Etiketler : AK Parti,CHP,Ayasofya açıklaması,Ömer Çelik,
717927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/717927.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER