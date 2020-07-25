Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tansu Çiller "Bu heyecan, bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Çok büyük bir dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu başaran bütün arkadaşlarımı canıgönülden kutlamak istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere bütün buna emeği geçenleri ayrı ayrı, teker teker kutlamak isterim" dedi.