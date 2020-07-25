Tansu Çiller "Bu heyecan, bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Çok büyük bir dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu başaran bütün arkadaşlarımı canıgönülden kutlamak istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere bütün buna emeği geçenleri ayrı ayrı, teker teker kutlamak isterim" dedi.
Tansu Çiller: Bu cesareti gösterenleri kutlarım
25.07.2020 - 06:16 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına katılan eski başbakanlardan Tansu Çiller, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Etiketler : tansu çiller,
720523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/720523.aspx
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