Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini video konferans ile katıldığı törende açtı. "Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz" diyen Erdoğan şunları söyledi: Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan bu yana peyderpey açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir. İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsü’yle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz.

Erdoğan, Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşmasının hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke hâline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. On yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda hâlen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var.

CEVABI BAŞARIMIZLA VERECEĞİZ

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat sanayi üretiminde yıllık 5,1 artış memnun edici. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

595 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu açılışında konuştu. Karaismailoğlu "Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gebze-İzmit etabının trafiğe açılmasıyla yıllık toplam 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Ulaşımın tüm modlarında olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde uzaya göndereceğiz" dedi.