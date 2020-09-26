Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti. Buna karşılık Pelosi "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz" ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Pelosi’nin Türkiye’yi hedef alan söylemlerine cevaben “Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz” dedi. İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmanın, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti: Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.