Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu da Ceyhun’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü
10.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
737845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/737845.aspx
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