Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu da Ceyhun’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.