Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Paraguaylı mevkidaşını tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguaylı yeni mevkidaşını tebrik etti
27.01.2021 - 23:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Euclides Avecedo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
763266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/763266.aspx
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