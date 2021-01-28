Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki, kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul etti
28.01.2021 - 22:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,afganistan,
763508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/763508.aspx
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