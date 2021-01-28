Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki, kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.