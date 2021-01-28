Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki, kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.