Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’ya destek veren ABD’yi sert bir dille eleştirerek, “ABD’nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK’nın yanında değildiniz? Hani siz YPG-PYD’nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız” dedi. AK Parti’nin Rize 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekâtı’nda şehit olan üç askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı beş yıl, bir kısmı altı yıldır bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne ‘Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız?’ hep bunun hesabını yaptık. Bu işin gerçeğini anlatacağız.

BAL GİBİ DE YANINDASINIZ

Tabii Batı bunları anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD’nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Kuzey Irak’ta binlerce tır tank ve mühimmat getirdiler. Bunları teröristlere teslim ettiler. Bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek, sizinle dünyada NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız.

BUNLAR ALÇAK DEĞİL, ÇUKUR

Her geçen gün daha da gelişen kabiliyeti, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de bir piyon güç vardır. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar üstadın lafıyla alçak değil, bunlar çukur çukur… Çünkü alçaklık iltifattır. Onun için bunlara yakışanı tam oturtmak lazım. Güya, Parlamento’daki uzantıları ‘Ellerinde çakı yok’ diyor. Vicdansıza bakın. Bomba var, her türlü silah var. Bay Kemal, bunları iyi öğren.

KİRALIK KATİL SÜRÜSÜ

Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hâle getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. O günler yakındır. Teröristler için ne Kandil, ne Sincar, ne de Suriye’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. Terör örgütü PKK’nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum. Gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun.

ÖNÜNÜZDE İKİ YOL VAR

Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi Türkiye'nin Irak ve Suriye harekâtlarını sorgulayamaz, eleştiremez, karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini bugüne kadar kör bir Türkiye düşmanlığı ile terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü sınırlarımızda masum insanlarımızı katlederek canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkâmların artık nezdimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile hareket edip teröre karşı 'amasız’, 'lakinsiz’ tavır alacaklar ya da eli kanlı örgütün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda, sonra da uluslararası platformlarda hesap verecekler.

ERDOĞAN: SAYIN BIDEN BUNLARI İYİ TANI

"Bölücü terör örgütü, 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir" diyen Erdoğan şunları söyledi: Bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyorum ki, ‘Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın.’ Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ’yü unutma. Onu da iyi tanı. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak Batılıların anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye’sinden, millî irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşabilen bir Türkiye’ye geldik. 2023 seçimleri tarihî bir öneme sahip.