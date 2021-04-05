Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
05.04.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ürdün Kralı 2. Abdullah,
780076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/780076.aspx
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