Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
10.04.2021 - 21:12 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
781574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/781574.aspx
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