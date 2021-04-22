Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
22.04.2021 - 22:57 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
784909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/784909.aspx
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