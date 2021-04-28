Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’an babası Melikgulu Berdimuhammedov’un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
28.04.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov,
786272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/786272.aspx
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