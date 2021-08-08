Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursunun kapanış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasına son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketlerine değinerek başlayan Akar, 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, bir karakol gemisi, 4 helikopter, 50’den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600’den fazla personelle katkı sağlandığını açıkladı.

LİBYA'DA YABANCI ASKER DEĞİLİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne hâline geldiğini, etki ve ilgi sahasının genişlediğini, bu durumun da bütün kurumlarla birlikte TSK'nın görev ve sorumluluklarını da artırdığını aktaran Akar, şu değerlendirmede bulundu:

Libya’da biz ‘yabancı asker’ değiliz. Hükûmetin daveti üzerine oradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Orada yapmaya çalıştığımız şey askerî, eğitim iş birliği ve danışmanlık. Diğer ülkelerin çeşitli görevlerde yaptıklarının aynısı. Fakat biz olduğumuz için bunu anlamamakta ısrar ediyor, bunu karalamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların hiçbir kıymetiharbiyesi yok.

DUYMAYAN KALMASIN

İbni Haldun'un “Coğrafya kaderdir” sözünü hatırlatan Akar, şunları kaydetti: Biz de diyoruz ki, coğrafya milletler için ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Duymayan kalmasın. Dolayısıyla buradaki ülkeler Türkiye'nin hakkına, hukukuna saygı göstermek zorundalar. Bu coğrafyada var olmak demek güçlü olmak demektir. Eğer güçlü olmazsan yaşatmazlar. Bu coğrafyada güçlü olmak demek, güçlü bir orduya sahip olmak demektir. Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını daha da artırmak için gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Libya: Mehmetçiği biz çağırdık Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mışri, ülkedeki paralı askerlerle Mehmetçiği bir tutanlara tepki göstererek “Türk askeri dışındakiler buraya gayrimeşru yollarla geldi” dedi.

HAVAALANINA TALİBİZ

Afganistan’daki gelişmelere de değinen Akar “Afgan kardeşlerimizin güven ve refah içinde yaşamaları için imkânlarımız dâhilinde, elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da gösterme arzusunda, niyetindeyiz” dedi. Afganistan’ın barışa, huzura ulaşması için Türkiye’nin gayretlerini 20 yıldır sürdürdüğünü hatırlatan Akar “Son altı yıldır bütün Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden Libya açıklaması Libya'da uzun süredir kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun dün resmen ulaşıma açılması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin memnuniyetini açıkladı.

Libya'dan 1 milyar dolarlık ödeme bütçesi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’daki Türk firmalarının alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme beklendiğini belirterek “Bu kesinleştiği zaman inşallah Türk iş insanlarına müjdeyi vereceğiz” dedi