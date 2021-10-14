Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu 17 Ekim Pazar günü başlayacak.

Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika’da 2002 yılında 12 olan büyükelçilik sayısı 2021’de 43’e yükseldi. Ticaret hacmi, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden 25,3 milyar dolara ulaştı.

ÜÇLÜ ZİYARET BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Erdoğan’ın Angola, Nijerya ve Togo ziyareti, İstanbul’da 21-22 Ekim’de düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ve 17-18 Aralık’ta düzenlenecek Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor.

Petrol gelirleriyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olan Angola ile Türkiye’nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması isteniyor. Türk Hava Yollarının Angola’ya direkt uçuşlara başlaması da hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel ilişkileri önemli şekilde etkileyecek.

Nijerya’ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek olan Erdoğan, Türkiye-Nijerya İş Forumuna katılacak. Görüşmelerde, hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşmanın imzalanması hedefleniyor. 754 milyon dolar düzeyinde olan ticari hacminin kısa vadede 1 milyar doların üzerine yükseltilmesi amaçlanıyor. Nijerya’daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Erdoğan’ın son durağı olan Togo ile savunma sanayii alanındaki yapılacak iş birliği önem taşıyor. Atılacak adımlarla 2020 yılında 150 milyon dolar olan ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.

Erdoğan’dan net göç mesajı:Yeni afgan göçü yükünü taşıyamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yönetemiyle katıldığı Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'nin bir göç yükünü daha kaldıramayacağını söyleyerek, söz konusu baskı durumunda Avrupa ülkelerinin de etkilenmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Erdoğan'dan iklim mesajı: Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şart Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans yöntemiyle katıldığı "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"nda, biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol üstleneceklerini belirterek, bu noktada tüm ülkelerin elini talın altına koyması gerektiğini vurguladı.