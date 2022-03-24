Türkiye Gazetesi

MHP, sosyal medyadaki etkinliğini artırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede öncelikle il teşkilatlarındaki sosyal medya sorumlularına, “sosyal medyanın etkili kullanımı, içerik üretme stratejileri, sosyal medya trendleri ve parti faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde paylaşılması” konularında eğitim verilecek.

"MHP SANAL DÜNYADAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK"

Eğitimle etkileşimini ve gündem belirleme konusundaki faaliyetlerini artırmayı hedefleyen MHP’de, bütün sosyal medya mecralarını içerisine alan genel bir etkileşim stratejisi belirlenmiş olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir “Metaverse gibi internetin yeni mecralarının hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde MHP sanal dünyadaki konumunu daha da güçlendirecek” dedi.

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli "Kılıçdaroğlu, Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın? Açıkla. Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? " dedi