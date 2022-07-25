Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savuma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar'dan Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararını şiddetle kınadıklarını söyledi. Akar yaptığı açıklamada "Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile konuştu.

Odessa saldırısı sonrası Bakan Akar'dan açıklama geldi: Rusya 'Alakamız yoktur' dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Odessa’daki patlama) Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler" dedi.