Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ''Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde STK temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu.

Türkiye'nin hayalinin, bulunduğu coğrafyada komşularıyla birlikte huzur ve refah içinde yaşamak olduğunu vurgulayan Soylu, "Bizim hayalimiz ektiğimizi biçmek, biçtiğimizi yemektir. Bizim hayalimiz atamız ve ceddimizden miras aldığımız hayatımız ve inancımızla yaşamaktır. Aslında biz çok şey istemiyoruz. Bu aziz millet, bu toprakların çocukları, güya gelişmiş dünyaya karşı bu doğal haklarının mücadelesini veriyor." diye konuştu.

"BİZ SENİN ENAYİN DEĞİLİZ"

Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir umut olarak görüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı, binlerce kilometre öteye gitmiş, dostluğun, kardeşliğin, bir büyük devletin nasıl olabileceğinin örneğini ortaya koymuş. Gittiğimiz her yerde itibar ile karşılanıyoruz çünkü biz Amerika, Avrupa, Almanya, İngiltere gibi kimseyi sömürmedik. Kimsenin madenlerini almadık, çocuklarını köleleştirmedik. Biz böyle bir millet değiliz. Bir taraftan Mevlana'nın, bir taraftan Hacı Bayram Veli'nin, bir taraftan Veysel Karani'nin, bir taraftan Eyüp Sultan'ın, bir taraftan Sultan Şeyhmus'un bıraktığı manevi iklimin etkisindeyiz. Bu ülkede 5 vakit ezan okunuyor. Bu ezan bize kardeşlik, dostluk ve yardımlaşmayı hatırlatıyor. Elbette ki kaçak göçeği önlemeye çalışıyoruz, birçok önlem alıyoruz. Elbette ki geri gönderiyoruz. Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi, 'Bize gelmesinler Türkiye'de kalsınlar.' Biz senin enayin değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş arasındaki çocuklara süt gönderdiklerini anlatan Soylu, "Biz onları yalnız bırakamayız. Biz Müslüman'ız, 'İnananlar kardeştir.' diyoruz. Ne yapalım, tarihimize, geçmişimize, inancımıza sırtımızı mı dönelim?" ifadelerini kullandı.

3 YABANCININ KILIÇLA GEZDİĞİ İDDİASI

Soylu, her şeyin istismar edildiğini belirterek, "Diyorlar ki 'Yabancılar Eskişehir'de ellerinde kılıçla geziyorlarmış.' Sonra bir not geliyor ki bir platoda film çeviriyorlarmış, ellerinde imitasyon kılıçlarla bir yere gidiyormuş oyuncular. Ancak sosyal medyada hemen 'Suriyeliler ellerinde kılıçlarla sokakta geziyor.' diye yalanlar ve dezenformasyonlar başlıyor. Bu bir zihniyettir, biz bu zihniyeti mağlup etmek durumundayız." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'yı bu kış zor günlerin beklediğini hatırlatan Soylu, "Ukrayna'yı tahrik ederken iyiydi. Kim bu savaşın ne zaman biteceğini biliyor? Biz de Suriye savaşı başladığında ne zaman biteceğini bilmiyorduk. Türkiye büyük işler ortaya koydu 1150 kilometre sınır duvarı yapıldı göçmen, uyuşturucu kaçakçısı ve terörist gelmesin diye. Türkiye altyapısını çok güçlü yaptı. Eğer bu altyapısı güçlü olmasaydı Türkiye'yi yıkarlardı. Her on yılda darbelerle bizi 20 yıl geriye attılar. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-örtülü diyerek bizi bölmek için 50 türlü fitneyi ortaya koydular. Türkiye zaten yapmaz ama bir terör örgütüne destek verse dünyada bizi recmederler." değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞI EZDİRMEMEK İÇİN TÜM KAYNAKLAR KULLANILIYOR"

Bugün Batman'dan Diyarbakır'a, Mardin'den Şırnak'a gece geç saatlere kadar insanların rahat gezebildiğini belirten Soylu, önceki yıllarda Hakkari'de öğrencilerin üniversiteyi kazanamadığını, bölgede terör operasyonlarıyla huzurun hakim olduğunu ve onlarca öğrencinin üniversite kazandığını kaydetti.

Türkiye'nin sorumluluğunun sadece coğrafyasıyla ilgili olmadığını aktaran Soylu, "Eğer biz Irak'ta Bağdat'ı düzeltemezsek, huzurlu bir hale getiremezsek, Suriye huzurlu bir hale gelmezse, Lübnan, Libya huzurlu bir hale gelmezse, etraftaki coğrafyada Balkanlar tam huzurlu bir hale gelmezse biz görevimizi yapmamış oluruz. Bu fırsatı ilk kez yakaladık." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyadaki sıkıntılardan etkilendiğine dikkati çeken Soylu, vatandaşı sıkıntıların altında ezdirmemek için hükümetin ve ülkenin tüm kaynaklarının kullanıldığını dile getirdi.

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