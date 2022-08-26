Türkiye Gazetesi

Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.

"TÜRKİYE YENİ İADE TALEPLERİNDE BULUNMADI"

Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yetkililer toplantının başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.

İsveç-Finlandiya ile ilk toplantı yapıldı Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı.

Bozdağ’dan İsveç ve Finlandiya çıkışı İsveç ve Finlandiya'dan PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın “Türkiye'nin iadesini talep ettiği hiçbir kişi Türkiye'ye iade etmediğinin” altını çizerek, “Bizim beklentimiz dolandırıcılık isnadı olanlarla ilgili değil” dedi. “Türkiye'ye verdiğiniz sözün arkasında durun” diyen Bozdağ, sürecin takipçileri olduklarını belirtti.

Finlandiya'dan terör açıklaması: Kesinlikle desteklemiyoruz Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülkesinin kesinlikle terörü desteklemediğini, yetkililerin her gün terörle mücadele için çalıştığını söyledi.