Türkiye Gazetesi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurul Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etti. AP Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenleyen Marin, Türkiye ile ilişkilere ilişkin de açıklama yaptı. Marin, "Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulunan Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, Avrupa'nın kuzeyinin ve Baltık bölgesinin güvenliği için çok önemli. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, birlik halinde kalmamız gerektiğini gösterdi. Önemli kararları şimdiden almalıyız, ertelememeliyiz. Finlandiya'nın birlik içinde daha fazla bulunarak, güçlü bir Avrupa oluşumunda rol alacağından eminim" dedi.

NATO ÜYELİĞİ

Gazetecilerin Türkiye ile ilgili sorularını da yanıtlayan Marin, "Spekülasyon yapmak istemiyorum. Tüm NATO üyelerinin geciktirmeden oylama ve kabul süreçlerini yürütmesini umuyoruz. Türkiye ile dile getirdiği ve üzerinde anlaştığımız konular hakkında çalışıyoruz. Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

"HÜKÜMET BU KONUDA YETKİLİ DEĞİL"

PKK bağlantılı gazetecilerin, teslim edilip edilmeyeceği konusunda ucu açık cevaplar veren Marin, "Bu konuları hükümet olarak konuşmuyoruz. Böyle konularda politikacılar karar vermiyor. Hukuk devleti ilkelerine bağlıyız. İade edilip edilmeyecekleri konusundaki karar yetkili devlet kurumları ve hukuk yetkililerine aittir. Hükümet bu konuda yetkili değildir" dedi.

NATO ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Derin fikir birliğine varıldı Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi.

İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Koşulları yerine getireceğiz İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan "üçlü muhtıranın" şartlarına uyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya NATO uyarısında bulundu. Erdoğan, şartların yerine getirilmemesi durumunda sürecin durdurulacağını açıkladı.