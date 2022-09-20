Türkiye Gazetesi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, 62. turda toplamda 325 Yargıtay üyesi oy kullandı. Kadri Özerdoğan 204, Hulusi Akdere ise 99 oy aldı. Özerdoğan, mevcut kadro sayısı olan 185'den fazla Yargıtay üyesinin oyunu alarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.

KADRİ ÖZERDOĞAN KİMDİR?

1965'de Giresun'da dünyaya gelen Özerdoğan, Giresun Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Giresun hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan, sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu.

5 Temmuz 2017'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Kadri Özerdoğan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 20 Eylül 2022'de Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi. İngilizce bilen Özerdoğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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