Türkiye Gazetesi

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temaslarını sürdürüyor.

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşme gerçekleştirdi.

“ENERJİ KONUSUNA REKABET DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ ALANI OALRAK BAKTIK"

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklar sebebiyle ağır darbe alan küresel ekonominin, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, yeni bir şok dalgasına daha maruz kaldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının oluşturduğu enflasyon baskısının, dünya çapında tüm ekonomileri ve sosyal refahı menfi yönde etkilemekte olduğunun altını çizmişti.

Gelişmelerin, enerji arz güvenliğinin önemini de çarpıcı bir şekilde yeniden gündeme taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak öteden beri, enerji konusuna bir rekabet değil, iş birliği alanı olarak baktık. Kendi ihtiyacımız yanında, bölgesel ve küresel enerji güvenliğini destekleyen pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu adımların isabeti ve önemi, son gelişmelerle bir kez daha anlaşılmıştır. Yaşanan süreç, gıda güvenliğini de riske atmıştır. Maddi ve teknolojik imkanların en üst seviyeye ulaştığı 21’inci yüzyılda, dünya nüfusunun halen beşte birinin açlığın ve yoksulluğun pençesinde kıvranmasının izahı mümkün değildir. Dünya, son gelişmelerle, 2030’ta ‘sıfır açlık’ seviyesine ulaşmayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden de uzaklaşmaya başlamıştır. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu karanlık tabloyu umudun ışığıyla aydınlatabilmenin yegane yolu, uluslararası iş birliği ve dayanışmayı, hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşımla güçlendirmektir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi BM 77. Genel Kurulu'nda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan BM’de fotoğraflarla konuştu: Yunanistan Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor 100'den fazla devlet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanisan'ın Ege Denizi'nde ki katliamlarını bir kez daha fotoğraflarla gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor” dedi.

Sondakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi öncesinde Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda liderlere hitap etmeden önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladiimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.