Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğini görüşmek üzere toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın verdiği talimat sonrası Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliği ile ilgili kanun teklifinin teknik çalışmalarına başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

"ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı.

Eski CHP'liler rahatsız: Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü çıkışı' partiyi böldü Kılıçdaroğlu’nun partiden gönderdiği eski yol arkadaşları ve CHP’nin ağır topları başörtü çıkışını sert dille eleştirdi. Önder Sav, Kemal Anadol gibi isimler, CHP liderine AYM’ye yapılan iptal başvurusunu ve laiklik ilkesini hatırlattı.

Başörtü meselesi için Erdoğan'dan CHP'ye hodri meydan: Anayasa ile çözelim Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsünü yasal güvence altına alalım” sözlerine karşılık “Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi: Bunlarda dürüstlük yok Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Gençlik Festivali'nde konuştu. Başörtüsü yasa teklifini meclise sunan Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine hayır demesi üzerine Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kılıçdaroğlu eğer samimiyseniz gel anaysa değişikliğimi yapalım, gelemezler çünkü dürüst değiller." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Şartlı destek sözü veren Kılıçdaroğlu, "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.