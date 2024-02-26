Aday olduğunu zannetti, kapı kapı gezdi! Gerçeği öğrenince 250 kişi ile partisinden istifa etti

Eskişehir Tepebaşı'nda Yeniden Refah Partisi tarafından 'belediye başkan adayı' olarak tanıtılan ancak kendisinden ve ekibinden habersiz bir şekilde başka birisinin aday olarak gösterilmesi sonrası Emrah Altun, yaklaşık 250 kişiyle birlikte partisinden istifa ederek bağımsız aday oldu.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi arenada hareketlilik devam ediyor. Birçok il ve ilçede istifalar peş peşe gelirken, bunlardan birisi de Eskişehir'de yaşandı. İddiaya göre; 2020 yılından bu yana Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Emrah Altun, parti genel başkanı tarafından 'Tepebaşı Belediye Başkan Adayı' olarak tanıtıldı ancak olaylar farklı gelişti.

KARARI YEREL BASINDAN ÖĞRENDİLER

Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı, parti genel başkanı Fatih Erbakan’ın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı olarak ilan ettiği Altun'un haberi olmadan aday değişikliği yaparak Tacettin Sarıoğlu'nun adaylığını açıkladı. Altun ve ekibi, verilen kararı yerel basın kanallarında yayınlanan bir haber ile öğrendiklerini iddia etti.

Başta habere inanmayan Altun, bilgiyi teyit ettirdikten sonra il ve ilçe yönetiminden yaklaşık 250 kişiyle birlikte istifa ederek bağımsız adaylığını duyurdu. Başından geçen süreci anlatan bağımsız Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Emrah Altun, partinin genel başkanı Fatih Erbakan tarafından aday tanıtım toplantısında belediye başkanı aday olarak tanıtıldığını söyledi.

"HABER İLK DÜŞTÜĞÜNDE BİZ DE İNANAMADIK"

"Biz burada aday olarak ilan edildik, 2 ay boyunca çalışmalarımızı sürdürdük ve sahalarda gezdik" diyen Altun, "Sürekli kendimizi belediye başkan adayı olarak tanıttık. Sokak sokak, kapı kapı gezdik. Yine bu şekilde sahada çalışma yaparken 30 Ocak'ta Eskişehir'in yerel basınına bir haber düştüğünü gördük. Bu haberin içeriğinde Tepebaşı belediye başkan adayının Tacettin Sarıoğlu olduğu yazıyordu. Tabii bu haber ilk düştüğünde biz inanmadık. Çünkü aday bizdik ve böyle bir aday değişikliğinden haberimiz yoktu. Ne bizim haberimiz vardı ne de Eskişehir'deki Yeniden Refah Partisi teşkilatı mensubu diğer arkadaşların. Hiçbir arkadaşımıza öncesinde böyle bir haber verilmemişti" dedi.

"YAKLAŞIK 250 KİŞİYLE İSTİFA ETTİK"

Eskişehir'deki bütün teşkilatın bundan rahatsız olduğunu söyleyen Altun, "Tepebaşı yönetimi olarak bütün arkadaşlarımızla beraber istifa ettik. İl yönetiminden de bize dahil olan arkadaşlarımız oldu. Şu anda yaklaşık 250 kişiyle birlikte Eskişehir’de Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettik. Biz genel merkezimize ulaştık, neden böyle bir şey yapıldığını sorduk. Onlar da bize, 'Biz olayı bu şekilde bilmiyorduk' dediler. Biz de bir yaptırım yapılmasını istedik. Tabii yaptırım yapılmadı. Seçimden sonraya bırakıldı, daha doğrusu bizi oyaladılar. Biz de bunu kabul etmedik" şeklinde konuştu.