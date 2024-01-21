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    Adem Metan açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli üretilen dolma kalemle duygulandıran anısı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazeteci Adem Metan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli üretilen bir dolma kalemle ilgili anısını sosyal medya hesabından paylaştı. Metan, üretimden çıkan ilk kalemi hediye alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha kimse fotoğrafını çekmeden masasındaki not kağıdına 'Canım annem' yazdığını söyledi. Metan'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Adem Metan açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın yerli üretilen dolma kalemle duygulandıran anısı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından ilginç bir hikayeyi takipçileriyle anlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın kendisine hediye ettiği dolma kalemin fotoğrafını paylaşan Metan, aynı kalemin yıllar önce üretimden çıkan ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildiğini söyledi.

    NOT YAZDI, KİMSE FOTOĞRAFINI ÇEKEMEDEN CEBİNE KOYDU

    Metan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi eline aldığında masasındaki kağıda not yazdığını ancak yanındakilerin fotoğraf çekemeden notu katlayıp cebine koyduğunu yazdı. 

    ERDOĞAN'IN NOTA NE YAZDIĞINI 24 SONRA AÇIKLADI

    Önce takipçilerinden söz konusu notta ne yazılığını tahmin etmesini isteyen Metan, paylaşımını yaptıktan 24 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu nota ne yazdığını açıkladı.

    "CANIM ANNEM"

    Metan, Erdoğan'ın not kağıdına “Canım Annem” yazdığını ifade etti. 

    Adem Metan açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli üretilen dolma kalemle duygulandıran anısıMetan'a yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hediye edilen dolma kalem

    Metan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    Elimdeki dolma kalem tamamen yerli üretim. Geçtiğimiz günlerde Sn. İbrahim Kalın tarafından hediye aldım. Aslında üretilmeye başlanalı epey bir zaman olmuş. Üretimden çıkan ilk kalem Sn. Erdoğan’a hediye edilmiş. Kendisi kalemi eline almış masasındaki kağıda not yazmış ve cebine koymuş. Bugün sohbet esnasında ortamda bulunan isimlerden birinden öğrendim bu bilgiyi. Peki Sn. Erdoğan kağıda kalemle ne yazmış olabilir? Kendisi için çok büyük anlam taşıyan o not ne olabilir? Tahminler varsa yazabilirler. 24 saat içerisinde ne yazdığını buradan paylaşacağım.

    “Canım Annem” yazdı ve daha yanındakiler fotoğrafını çekemeden notu cebine koydu.

    Adem Metan açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli üretilen dolma kalemle duygulandıran anısıCumhurbaşkanı Erdoğan ve 2014 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adem MetanCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKalem
    Haberler > Politika > Adem Metan açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli üretilen dolma kalemle duygulandıran anısı
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