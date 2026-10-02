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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atanan Hülya Terzioğlu'ndan ilk paylaşım

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AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atanan Hülya Terzioğlu'ndan ilk paylaşım
Başlık ResmiAK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atanan Hülya Terzioğlu'ndan ilk paylaşım

Görevden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Hülya Terzioğlu ilk açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Terzioğlu "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum" dedi.

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AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum." açıklamasını yaptı.

Terzioğlu, sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada şunları söyledi:

"AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu

Terzioğlu görevden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atanan Hülya Terzioğlu'ndan ilk paylaşım
Başlık ResmiAK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atanan Hülya Terzioğlu'ndan ilk paylaşım

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Akademik hayatına ara vermek zorunda kalan Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmalarına başladı.

Terzioğlu'nun çalışma alanları arasında modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm ve özgürlük meselesi ile Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri yer alıyor.

SİYASETTE DE GÖREV ALDI

Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarında görev aldı. 2013 yılında KADEM Sakarya Temsilciliğini üstlendi.

2023 yılında Kelam Anabilim Dalında profesörlük unvanına atanan Terzioğlu, son olarak AK Parti'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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