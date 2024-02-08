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    • AK Parti ve MHP heyetleri bugün görüşecek: Belediye meclis üyesi mesaisi yapılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti ve MHP heyetleri bugün görüşecek: Belediye meclis üyesi mesaisi yapılacak
    Ak Parti, Mhp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti ile MHP heyetleri bugün bir araya gelecek. Görüşmeyi duyuran MHP'li Yıldız, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirileceğini söyledi.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından AK Parti ve MHP heyetlerinin bugün bir araya geleceğini duyurdu. 

    Yıldız, açıklamasında, yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı ile devam eden görüşmelere hakkında bilgi verdi.

    Yıldız, görüşmede, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirileceğini ifade etti.

    Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

    "Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış işbirliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Meclisi Üyelerinin  belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiMhpYerel Seçim
    Haberler > Politika > AK Parti ve MHP heyetleri bugün görüşecek: Belediye meclis üyesi mesaisi yapılacak
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