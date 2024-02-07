AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: Yüzde 56 ile Hatay'ı alacağız

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı Mehmet Öntürk yerel seçimler için net oran verdi! Öntürk, Hatay'ı yüzde 56 oyla kazanacaklarını söyledi.

Yerel seçimler hızla yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında heyecan giderek artıyor. Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinde en çok zararı gören illerden Hatay'da seçmenin tercihi merak ediliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin aynı koltuğa yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş deprem sırasında yıkılan binalar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatay'da seçmenin tercih değiştirmesi beklenirken, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ten dikkat çeken çıkış geldi.

YEREL SEÇİMLER İÇİN NET OY ORANI VERDİ

HaberTürk'e konuşan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, 31 Mart için net oran verdi. Öntürk, Hatay'da yüzde 56 oyla kazanacakları söyledi.

Öntürk'ün açıklamaları şu şekilde:

22 YILDIR SEÇİMLERİN İÇİNDEYİM

Ben 2002'den beri seçimlerin içerisindeyim. İlçe başkanı ve aday oldum. Her seçimin kendi atmosferi vardır. Biz en son 3 bin oyla kaybetmiştik.

2024 seçiminin havası farklı. 28 Mayıs'taki seçimde Cumhur İttifakı olarak birinci çıktık.

YÜZDE 56 CUMHUR KAZANACAK

Akdeniz ve sahil bandında tek rengini sarıya çeviren il Hatay oldu. Bu seçim Cumhur İttifakı'yla karşı arasındaki fark tam tersi olacak. Yüzde 56 bizim, yüzde 42 CHP'nin oy oranı olacak. Ben halkın içerisindeyim.

Halktaki beklentiyi görüyorum, vatandaşımızın bakışını, işe sahiplenişini görüyorum. Tam tersi netice olacak. 31 Mart akşamı bunu göreceğiz inşallah."

ERDOĞAN: 'HATAY CHP'NİN ELİNDE HEDER OLUYOR'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz." demişti.