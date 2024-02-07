Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: Yüzde 56 ile Hatay'ı alacağız

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin adayı Mehmet Öntürk&#039;ten iddialı sözler: Yüzde 56 ile Hatay&#039;ı alacağız
    Hatay, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak adayı Mehmet Öntürk yerel seçimler için net oran verdi! Öntürk, Hatay'ı yüzde 56 oyla kazanacaklarını söyledi.

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında heyecan giderek artıyor. Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinde en çok zararı gören illerden Hatay'da seçmenin tercihi merak ediliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin aynı koltuğa yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş deprem sırasında yıkılan binalar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatay'da seçmenin tercih değiştirmesi beklenirken, Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ten dikkat çeken çıkış geldi.

    YEREL SEÇİMLER İÇİN NET OY ORANI VERDİ

    HaberTürk'e konuşan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, 31 Mart için net oran verdi. Öntürk, Hatay'da yüzde 56 oyla kazanacakları söyledi.

    AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: Yüzde 56 ile Hatay'ı alacağız

    Öntürk'ün açıklamaları şu şekilde:

    22 YILDIR SEÇİMLERİN İÇİNDEYİM

    Ben 2002'den beri seçimlerin içerisindeyim. İlçe başkanı ve aday oldum. Her seçimin kendi atmosferi vardır. Biz en son 3 bin oyla kaybetmiştik.

    2024 seçiminin havası farklı. 28 Mayıs'taki seçimde Cumhur İttifakı olarak birinci çıktık.

    YÜZDE 56 CUMHUR KAZANACAK

    Akdeniz ve sahil bandında tek rengini sarıya çeviren il Hatay oldu. Bu seçim Cumhur İttifakı'yla karşı arasındaki fark tam tersi olacak. Yüzde 56 bizim, yüzde 42 CHP'nin oy oranı olacak. Ben halkın içerisindeyim.

    Halktaki beklentiyi görüyorum, vatandaşımızın bakışını, işe sahiplenişini görüyorum. Tam tersi netice olacak. 31 Mart akşamı bunu göreceğiz inşallah."

    ERDOĞAN: 'HATAY CHP'NİN ELİNDE HEDER OLUYOR'

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz." demişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HataySeçim
    Haberler > Politika > AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten iddialı sözler: Yüzde 56 ile Hatay'ı alacağız
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP'de aday tanıtım toplantısı ertelendi - PolitikaCHP'de aday tanıtım toplantısı ertelendiErdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim töreninde konuştu: Hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz - Politika'Hiçbir ayrım yapmadan bölgeyi ayağa kaldırıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Terör örgütü CHP'yi koçbaşı olarak kullanıyor - Politika"Terör örgütü CHP'yi koçbaşı olarak kullanıyor"Lütfü Savaş istifa çağrılarına cevap verdi: Sonuna kadar savaşacağım - PolitikaLütfü Savaş istifa çağrılarına cevap verdiMalatya'da seçim gerginliği: CHP'den aday gösterilmeyen bir başkan daha istifa etti - PolitikaCHP'den aday gösterilmeyen bir başkan daha istifa ettiBaşak Demirtaş'tan adaylık açıklaması! 'Ortak görüş birliğine vardık' diyerek duyurdu - PolitikaBaşak Demirtaş'tan 'adaylık' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan son adayları belirledi! AK Parti ve MHP 809 yerde seçime ayrı girecek - PolitikaAK Parti ve MHP 809 yerde seçime ayrı girecekCHP, Meclis’te üç parçaya bölündü! Ayrılık, oturma düzenine de yansıdı - PolitikaCHP, Meclis’te üç parçaya bölündü!Ankara'da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye geçti - PolitikaAnkara'da peş peşe istifalarErdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileye ziyaret - PolitikaKahramanmaraş'ta depremzede aileye ziyaret
    Sonraki Haber Yükleniyor...