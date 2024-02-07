Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Terör örgütü CHP'yi koçbaşı olarak kullanıyor

AK Parti'nin Şanlıurfa ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'deki saldırıya değinerek "Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde polis kulübesine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine değinen Erdoğan, "CHP, sınırlarımıza dayanan PKK/YPG mensuplarını 'yurtsever' diye sahiplenip cumhuriyetimizi hiçe saydı. Darbecilerin tanklarına alkış tuttular. Yapmamaları gereken ne varsa hepsini yaptı, hala da yapıyor" dedi.

"TERÖR MENSUPLARINI 'YURTSEVER' DİYE SAHİPLENDİLER"

"Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirip büyüme hızını artırsa kirli senaryolar devreye giriyor" diyen Erdoğan, "2011 seçimlerininlerinin ardından 2023 hedeflerimiz ile büyük atılımı hayata geçirmiştik. Gezi ile başlayıp FETÖ ihanet şebekesinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörü bunun bir parçasıydı. DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Teröristan bu oyunun parçasıydı. Komşularımızla yaşadığımız gerilim bu oyunun parçasıydı" dedi.

"Milletimizle birlikte bu oyunları birer birer bozduk" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerimize adım adım yürüdük. Milletimiz bu sınamaları alnının akı ile verirken muhalefet sınıfta kaldı. Burada birinci derecede sorumluluk CHP'ye ait. Lafa gelince cumhuriyetin kurucu fırkası olmaktan dem vururlar, işlerine geldikçe cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifakları gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar.

Ortak çıkarlardan kopmuş siyasetin nerelere varacağının örneğini CHP siyasetinde gördük. Gezi olaylarına sahip çıktı bu parti. FETÖ kumpas kasetlerini meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu bu parti. Sınırlarımıza dayanan PKK/YPG mensuplarını 'yurtsever' diye sahiplenip cumhuriyetimizi hiçe saydı. Darbecilerin tanklarına alkış tuttular. Yapmamaları gereken ne varsa hepsini yaptı hala da yapıyor.

"CHP SİYASİ MİHENGİNİ KAYBETMİŞTİR"

CHP zihniyetinin vatandaşımızın hayalleri ile bağı kalmamıştır. Bu partiye oy verenler en büyük mağdurdur. CHP siyasi mihengini kaybetmiştir. Sürekli yörüngeden yörüngeye savrulan bir partiye dönüşmüştür.

Dünkü saldırı ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ CHP'Yİ 'KOÇBAŞI' OLARAK KULLANMAKTA"

Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koçbaşı olarak kullanmakta. Rotasını kaybeden CHP Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. Asıl suç CHP yönetimidir. Eski başkanları bu şekilde bir netice elde edeceğini sandı ama sandıkta 13 defa kırmızı kart gördü.

Mevcut başkanları da aynı yanlışta ilerliyor. Şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı bu kısır muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacak."