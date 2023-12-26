Sözcü Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki! 'Nefret siyaseti yapıyorsun'

26 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 20:43

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında AK Parti'nin seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Aydın, Hatay, Diyarbakır, Muğla ve Van'da çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yönelik 'kötü insanlar' sözlerine de değinerek, "En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük." dedi. CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Çelik, "Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. Yaptığınız yanıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'NUN, PKK'NIN DİLİNİ KULLANIYOR"

Çelik yaptığı açıklamada, "Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmayla 'CHP nasıl istikamet çizecek?' diye yapılan tartışmaları netleştirdi. Cumhurbaşkanımıza yönelik. 'Hain' diye bir ifade kullanıyor. Netanyahu böyle söyler. Terör örgütü PKK böyle söyler. Özel'in söylediği cümleler bunlarla aynı düzleme yerleşmiştir" tepkisini gösterdi.

"YAPTIĞINIZ İŞ DOĞRUYSA KAÇ GÜNDÜR NEDEN BUNUNLA UĞRAŞIYORSUNUZ?"

CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Çelik, "Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. TSK bu mücadeleyi verirken bu ortak iradeyi göstermeyeceksin arkasından tepkiler gelince tepkileri yatıştırmak için uğraşacaksın. Yaptığınız iş doğruysa kaç gündür neden bunla uğraşıyorsunuz? Yaptığınız yanlıştır." dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Netanyahu gibilerinin, PKK ve benzeri terör örgütleri gibi sayın Cumhurbaşkanımıza karşı söyledikleri söylemleri tekrar etme misyonunu seçmişse bu Özgür Özel'in bileceği iştir.

'Kötü insanlar' diye bir ifade kullandı. Biz bunu çok iyi biliriz. En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi kötülükleri yapmak adına 14 Mayıs öncesi yaptıkları konuşmaları gördük. Terör örgütleriyle aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler.

"CHP'YE SİYASİ KÖTÜLÜK YAPMIŞTIR"

Özgür Özel, CHP'ye büyük bir siyasi kötülük yapmıştır.

Bu bildiriye imza atmamayı tercih ettiler. Tepki görünce 'biz bildiri yayınladık' diye ortaya çıktılar. Hiç kimse TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye imza atmama tavrını gösteremez.

Bu bir siyaset biçimi değildir. Biz bunu reddediyoruz. CHP ile anlaşamadığımız çok konu olsa da terörle mücadele konusunda ne kadar ciddi olduklarını gördük. Ama bu tavırlar son dönemlerde ortaya çıktı. Bu geçen dönemki CHP yönetiminde başladı şu anki yönetimde doruğa ulaşmış durumda.

'Biz bedava siyaset yapmıyoruz' diyor ama ilham aldıkları yerin son derece kötü bir görünüm çizdiğini göstermek lazım.

"YAPTIKLARI SİYASET NEFRET SİYASETİ"

Hem Türkiye'ye kötülük yapmak istiyor hem de CHP'ye kötülük yapmak istiyor. Yaptıkları siyaset kötü bir siyaset, kalitesiz bir siyaset. Bir nefret siyasetidir.

Suriye ve Irak tezkerelerine Mehmetçik'e yetki veren tezkerelere hayır demekle başlayan bir süreçtir bu. Daha önceleri CHP hiçbir dönemde 'hayır' demezdi. Maalesef bu dönemde bunlarla birlikte ortaya çıkmış durumda.

CHP'de geçmişten gelen milli değerler konusunda hassas olanlar, imza atılmaması karşısında 'bunlar yanlıştır' diyenler, CHP'ye ve Türkiye'ye bu kötülüğün yapılmasını engelleyecek kişilerdir.

Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. Yaptığınız yanıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığınız dil nefret dilinin siyasetidir."