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    • Haberler > Politika > Akşener, İyi Parti'yi eleştiren vatandaşı azarladı: Sizin için mi parti kurduk biz, hadi be!

    Akşener, İyi Parti'yi eleştiren vatandaşı azarladı: Sizin için mi parti kurduk biz, hadi be!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara, Yerel Seçim, Meral Akşener, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti lideri Akşener, Ankara'da kendisi ve partisinin seçime ayrı girme kararını eleştiren vatandaşa çıkıştı. Akşener, kendisine "Niye döndünüz?" diye soran vatandaşı "Sizin için mi parti kurduk biz! Hadi be!" diye azarladı.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara ziyareti sırasında bir vatandaş ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Ziyareti sırasında bir vatandaşın 'seçime ayrı girme' eleştirisine tepki gösteren Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim, oy vermeyin siz de" diye çıkıştı.

    Akşener, "Niye döndünüz?" diye soran vatandaşa, "Sizin için mi parti kurduk biz! Vermeyin kardeşim bize oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" dedi.

    Akşener'in vatandaşı azarladığı anlar kameralara yansıdı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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