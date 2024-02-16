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    • Haberler > Politika > Akşener'den seçmene çağrı: Sincan'ı değiştirirseniz emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacak

    Akşener'den seçmene çağrı: Sincan'ı değiştirirseniz emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Akşener&#039;den seçmene çağrı: Sincan&#039;ı değiştirirseniz emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacak
    Ankara, Seçim, İyi Parti, Meral Akşener, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Peş peşe istifa krizleri yaşanan İyi Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında, Ankara'da Sincan esnafını ziyaret etti. Seçmene seslenen Akşener, "Göreceksiniz, eğer Sincan'ı değiştirin emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacaktır" dedi.

    Genel seçimlerdeki yenilginin ardından yerel seçimlere ittifaksız girme kararı sonrası peş peşe istifa krizlerinin yaşandığı İyi Parti'de seçim çalışmaları devam ediyor.

    Genel Başkan Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ile birlikte Sincan esnafını ziyaret etti.

    'EMEKLİ MAAŞLARINIZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK'

    Genel Başkan Akşener, Lale Meydanı'ndaki ziyaret öncesi yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirterek, "Göreceksiniz, eğer Sincan'ı değiştirin emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacaktır" dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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