ANAP'tan son dakika seçim kararı: Antalya'da AK Parti'yi destekleyecekler

Muğla'da AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklayan ANAP, Antalya'da da AK Parti'yi destekleme kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım" denildi.

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Antalya'da AK Parti'yi destekeleme kararı aldıklarını duyurdu.

Narlı, açıklamasında kararı "Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım" olarak niteleyerek tamamen halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alındığını söyledi.

Narlı, "Yapılan saha çalışmaları ve bölge halkının talepleri doğrultusunda bu önemli kararı almış bulunmaktayız. Antalya'nın gelişimi için Hakan Tütüncü'nün liderlik becerileri ve tecrübesi, Kepez için de Rıza Sümer’in vizyonu büyük önem taşımaktadır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de ANAP, Muğla'da AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklamıştı.