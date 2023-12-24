Anlaşmaya varıldı! AK Parti 2 ilde aday çıkarmayacak

24 Aralık 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:40

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerin illerde çıkaracakları adaylar da merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı, yapılan toplantıların ardından büyükşehirler için kararını verirken, 2 şehirde daha konu netlik kazandı.

YEREL SEÇİMLERDE 59 İLDE ORTAK ADAY

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz günlerde partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti adayının, 2'sinde ise MHP adayının destekleneceğini duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Yapılan anlaşma doğrultusunda, 59 kentte ortak adaylarla seçimlere katılım sağlanacak, 22 ilde ise her iki parti kendi adaylarıyla seçimlere girecek.

BAYBURT VE ERZİNCAN'DA AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK

MHP ve AK Parti’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği yapacağı öngörülürken, MHP ve AK Parti’nin ittifak olduğu illerden Erzincan ve Bayburt’ta AK Parti’nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü.

Ankara’da parti içlerinde yapılan kulislere göre Erzincan’da Cumhur ittifakı adayı mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt’ta mevcut Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile devam edileceği kaydedildi.

18 il belediyesinde ise MHP aday çıkarmayıp, AK Parti'nin adayını destekleyeceği adaylık sürecinin bir kaç güne parti meclislerinde açıklanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.