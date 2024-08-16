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Ayağı kırılan Özgür Özel, Can Atalay oturumuna geldi

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Politika Haberleri

Dün ayağı kırıldığı için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Meclis'te hitap ettiği olağanüstü toplantıya katılamayan Özgür Özel bugün Can Atalay oturumunda yerini aldı. Özel'in koltuk değneği olmadan sekerek yürümesi dikkat çekti. 

Dünya dün Filistin Devlet Başkanı Mahmus Abbas'ı TBMM Genel Kurulu'nda izledi. Gündem olan olağanüstü toplantıya CHP lideri Özgür Özel katılmamıştı. 

Partinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" açıklamasını yapmıştı. 

Bugün Meclis, tutuklu bulunan TİP milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı. MHP sıralarının boş olduğu Meclis'te toplantı yeter sayısına ulaşılırken Özel'in de toplantıya katıldığı görüldü.

Özel'in koltuk değneği olmadan güçlükle yürüdüğü gözlendi. 

Ayağı kırılan Özgür Özel, Can Atalay oturumuna geldi - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezası aldı.

Atalay, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimde TİP'ten Hatay Milletvekili seçildi.

Atalay’a verilen hapis cezası, 28 Eylül 2023'te Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce onaylandı.

AYM ise milletvekili seçilmesi nedeniyle 25 Ekim 2023'te Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme; yargılamanın durdurulmasına, vekilliğinin kabulüne ve Atalay'ın tahliyesine karar verilmesine hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kararı uygulamadı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Daire, 8 Kasım 2023'te AYM'nin süper temyiz mahkemesi gibi davranarak böyle bir hüküm kuramayacağı gerekçesiyle karara uyulmayacağını açıklayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AYM bunun üzerine anayasal zorunlulukları anımsatarak 21 Aralık 2023'te ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak'ta bu kararın yok hükmünde olduğu yönünde bir karar aldı.

Yargıtay’ın kararının 30 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.

Atalay'ın avukatlarının yanı sıra TİP, CHP ve DEM Parti; bu kararın iptali için AYM'ye başvurdu.

AYM, 22 Şubat'tev açıkladığı ve 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde” olduğunu kaydetti.

Karardan sonra gözler TBMM'ye çevrilmişti.

Düzenleyen:  - Politika
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