Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de görüştü. Görüşme sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

(TBMM) bir araya geldi.

Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ağırlarken görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

“İKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK”

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde 'terörsüz Türkiye' süreci masada yer aldı. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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