Bahçeli'den emekli maaşı açıklaması: Çağrılar haksız değil, iyileştirmeler cömertçe yapılacak

MHP lideri Bahçeli, emekli maaşı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısı öncesi konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milliyetimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir. Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milletimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir.

'DAVAMIZ HAKKIN, HAKİKATİN DAVASI'

Hepinize müteşekkirim, hepinizden razıyım, rabbim de hepinizden razı olsun. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde gösterdiğiniz metanet, yalanlar karşısında sergilediğiniz cesaret, şuurla benimsediğiniz mensubiyet, köksüzlerin ipliğini pazara çıkaran asalet biliniz ki her türlü övgünün üstündedir. Davamız halkın, haklının, haklının ve elbet Allah davasıdır. Yüküz ağır ama inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan hayal gibi görülen ülkümüz, takip edeceğimiz yol çizgisinde kılavuzdur. 55 yıllık geçmişimizi parlak gelecekle buluşturacağız. Davasının insanı olan, basit gündemlere sıkışan değil dar kalıpları yaran arkadaşlarımızla yeni yüzyılı kucaklayacağız. Çivisi çıkmış manzaraya son derece tedbirli yaklaşarak duruşumuzu koruyacağız. MHP gündemi, sadece ve sadece büyük Türk milletidir. Milletimizden aldığımız destekle milletimize hizmet edeceğiz. Yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok hedef var.

55 yıldır ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. İlk günkü azimle nice 55 yıllara, nice yüz yıllara milletin himmet Allah'ın hikmeti ile partimizin vasıl olacağından en ufak şüphe duymuyoruz. Varlığını ve hayat haklarını korumak isteyen milletin sürekli geleceğe bakması mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor. Ülkümüz büyük Türk milletini, ona farklılık kazandıran, tarihin derinliklerinden getirdiği dil, gönül, akıl ve vicdanda muhteşem değerleri, kutlu emanet olarak anlayıp insanlık var oldukça sonsuza kadar yaşatmak, barış ve huzur, esenlik için ülkemizi yer yüzünün en güçlü devleti olması için çalışmaktır.

MACRON'A TEPKİ

Kuzeyimizde süre gelen Rusya-Ukrayna savaşının yayılması, küresel mahiyet alması için yapılan telkinler, barış ümitlerini sabote etmektedir. Macron’un Ukrayna’ya asker göndermeyi telaffuz etmesi, bu ülkenin savunma bakanının Ermenistan’a uzun menzilli füze vereceklerini duyurması kabus senaryolarına canlılık kazandırmaktadır.

Macaristan’ın İsveç’in NATO’ya katılımını onaylamasının ardından bu tartışmanın alevlenmesi, Kremlin tarafından Macron’un sözlerinin fiiliyata yansıması halinde NATO’yla çatışmanın kaçınılmazlığına vurgu yapılması hafife alınacak güvenlik riski değildir. Rusya’nın NATO’yla savaşması demek; Türkiye için beka düzeyinde bir sorundur. 2022 yılında İstanbul’da kurulan müzakere masasının tekrar güncellenerek silahların susması, bölgemizde barış ikliminin tesis edilmesi her ülkenin çıkarınadır.

'SOYKIRIMCI İSRAİL HESAP VERMELİ'

Rusya'nın NATO ile savaşması demek Türkiye için beka düzeyinde sorun ve sancıdır. İnsanlığı felakete sürükleyecektir. Rusya Ukrayna savaşının 3ç yılında sağ duyunun hakim çıkmasından makul bir alternatif yoktur. İstanbul'daki müzakere masasının güncellenerek bölgemizde barışın tesisi sağlanması her ülkenin çıkarınadır. Kalıcı çözüm beklentileri fiile geçmelidir. Soykırımcı İsrail hesap vermelidir.

'HAYAT PAHALILIĞI KADERİMİZ DEĞİLDİR'

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir, bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Enflasyon ile mücadele başarıya ulaşacaktır. Faiz, döviz enflasyon siperine yatıp operasyon sürdürenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye öngörülebilen, yatırımcılarına kucak açan, hukukun üstünlüğünün olduğu ülkedir. Geleceğin parlayan yıldızıdır. Türkiye'nin yükselişi hızlanacaktır. Kimse güveni zedeleyecek komploya tevessül etmemelidir. Art niyetliliğe umut bağlamamalıdır. Marketlerde etiketleri her gün değiştiren kim olursa olsun düzgün olamaz. daha önce temas ettiğim gibi FETÖ tarafından kumanda eden, fırsatçı ahlaksızlara göz açtırılmamalı, denetimler sıklaştırılmalıdır. Ekonomideki sarsıntılar süratle önlenecektir.

'ZİLLET MASASI'NIN ALTI İLE ÜSTÜ YER DEĞİŞTİRMİŞTİR'

Muhalefet millet ile gönül bağını koparmıştır. 31 Mart'ta merkezi yönetimin hedefleri ile örtüşecek, muazzez bir sonucun çıkması yeni yüzyılın en önemli başarısı olacaktır. Demlendikçe şuurunu kaybeden yönetimi altındaki belediyelerin milletin iradesi ile toparlanması arzumuzdur. CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. İflastadır, itibarsızdır. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür. Ne kadar gizleseler de Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM yan yana , diğerleri yedektedir. Zillet Masası'nın altı ile üstü yer değiştirmiştir. Kent uzlaşması dedikleri PKK ittifakıdır. Cumhuriyet Halk Partisi düştüğü denizde yılana sarılmıştır.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Partisinin eş başkanı gibi görünen şahıs için son görünmüştür.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Özgür Bey, 'Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor' diye tuhaf açıklama yapmıştır. Bizim merak ettiğimiz mesajları nasıl aldığıdır. Bugünkü CHP Atatürk'ün partisi değil DEM'in oyun uşağıdır. Özgür Bey ne yiyip ne içtiğine dikkat etmelidir. Teröristlerle demlenen parti Atatürk'ün partisi olamaz.

Milleti aşağılayan, depremzedeleri kötüleyen parti Atatürk'ün partisi olamaz. Atatürk demek soylu kahraman demektir. Onun mirasına ihanet edenlerin adını anması yüzsüzlüktür. CHP'de Atatürk'ten hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünleri görse partisi için kurtuluş savaşını başlatırdı. Kızılelma havalanır başlarını kuma gömerler, SİHALAR havalanır hayırdır savaşa mı gidiyoruz derler. Projeler yapılır bunlara ne gerek var diye yolsuzluk iddialarını dillendirirler. KAAN kanat açar göğsümüz kabarır, bular motor yerli değil diye yapılanı yıkmak için uğraşır. CHP Türkiye'nin karşısındadır. Hizmet siyasetinin yerini hezimet siyaseti almamalıdır. 31 Mart'ta zafer Cumhur'un hanesine yazılmalıdır.

CHP, denize dökülenlerin varisidir."