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Politika

Bakan Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile görüştü

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Bakan Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile görüştü
Başlık ResmiBakan Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile görüştü

Fiji'deki Pre-COP Zirvesi'nde Avustralyalı mevkidaşı Chris Bowen ile görüşen COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 adımlarını ele aldı. Kurum, bu iş birliğiyle iklim zirvesinde dengeli, kapsayıcı ve uygulama odaklı sonuçlar hedeflediklerini belirtti.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüştü.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"COP31 öncesi Pre-COP Zirvesi için Fiji'de Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktayı değerlendirdik ve COP31 sürecinde birlikte atacağımız adımların üzerinden geçtik."

Bakan Kurum, "Avustralya'nın müzakerelerde ortaya koyacağı güçlü yaklaşımın; COP31'de dengeli, kapsayıcı ve uygulama odaklı sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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