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Haberler > Politika > Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler yeniden gündem oldu: Bari otobüs parası verseydiniz

Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler yeniden gündem oldu: Bari otobüs parası verseydiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıllar önce 'Meclis Taksi' programındaki görüntüleri yeniden gündem oldu. Program kapsamında direksiyon başına geçen Şimşek ile yolcu çift arasında 'yol ücreti' sohbetinde Şimşek'in "Bari otobüs parası verin" sözleri ses getirmişti. 

TRT’de 2013 yılında yayınlanan ‘Meclis Taksi’ programında, siyasiler şoför koltuğuna geçip yolcu taşıyor, taksiye binen vatandaşlarla konuşarak onları gitmek istedikleri yere götürüyordu. 

Programda şoför koltuğuna oturan isimlerden biri de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmuştu.

Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler yeniden gündem oldu: Bari otobüs parası verseydiniz - 1. Resim

GÜNDEM OLAN DİYALOG

Şimşek'in şoförlük yaptığı programda Ulus'a giden yaşlı bir çift arabaya biniyor ve "Taksi bedavaymış" diyor.

Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler yeniden gündem oldu: Bari otobüs parası verseydiniz - 2. Resim

Bakan Şimşek ise "Bedava taksi mi olur? Hiç olmazsa otobüs parası verseydiniz" karşılığını veriyor. Çiftin kartı olduğunu söylemesi üzerine Şimşek "Peki, tamam, sizi bugün Ulus'a götürürüm" ifadelerini kaydediyor. 

Bugün yeniden paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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