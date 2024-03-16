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Haberler > Politika > Bakan Yerlikaya ile Murat Kurum sahurda buluştu! Dikkat çeken sözler

Bakan Yerlikaya ile Murat Kurum sahurda buluştu! Dikkat çeken sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Yerlikaya ile Murat Kurum sahurda buluştu! Dikkat çeken sözler
Siyasi İsimler, İstanbul Seçimleri, Cumhur İttifakı, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum sahur programında bir araya geldi. Yerlikaya, "Bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak, sadece İstanbul diyecek, her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum; Murat Kurum" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi isimler çalışmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'daki kıyasıya rekabet dikkat çekerken, adaylar vatandaşın nabzını tutmak ve projelerini anlatmak için sokağa iniyor.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de düzenlenen sahur programına katıldı. Programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

"AYNI CESARET VE AZİMLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Programda konuşan Yerlikaya, Bakanlık olarak gece gündüz demeden Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti ve büyük bir ekiple ülkenin dört bir yanında mücadele verdiklerini dile getirdi. Yerlikaya, "Terör ve terörün tüm türleri, uyuşturucu tacirleri, organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri, düzensiz göç gibi kanunun tanımlamış olduğu tüm suçlarla aynı anda, aynı şiddetle, aynı cesaret ve azimle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"BİZE VE BİZDEN SONRAKİ GENÇ NESİLLERE ÖRNEK OLDU"

AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkat çeken Yerlikaya, "Gerçek belediyeciliği ülkemize, gönül dünyamıza, dünyaya kim gösterdi? Gerçek belediyeciliği, hesabi olmayan hizmeti bu millete Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bize ve bizden sonraki genç nesillere örnek oldu" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR FIRSAT VAR"

Belediye seçimlerinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'un tecrübeleri ve vizyonuyla bu görevi layıkıyla başaracağını vurguladı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin emini, 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunları çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak, bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak, sadece İstanbul diyecek, her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum; Murat Kurum. "

Yerlikaya, Kurum için, "Bakın tarihi bir fırsat var. Bu iyi bilen, genç, dinamik biri. Allah rızasının ne anlama geldiğini, hata yaptığı zaman 'Özür dilerim, helallik dilerim' demeyi bilen biri. Böyle bir kardeşimiz huzurunuza geldi ve herkesi kuşatıyor" diyerek seçimlerde destek istedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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